Publicado 07/01/2021 14:00

Rio - O meia argentino Martín Benítez está perto de assegurar a sua permanência no Vasco, porém, o clube carioca e o Independiente ainda não chegaram a um consenso sobre como ela se dará. De acordo com informações da "ESPN Brasil", o clube carioca deseja um empréstimo até junho para o Cruzmaltino, com uma maior compensação financeira.

Esse seria o maior entrave de momento para o acerto entre as partes. O pedido inicial do Vasco seria de mais dois meses até o fim da temporada para que a nova gestão, comandada por Jorge Salgado ganhasse tempo para negociar uma possível futura compra do atleta.



O valor estipulado ao Vasco para que Benítez seja contratado em definitivo era de 4 milhões de dólares, algo em torno de R$ 24 milhões, por 60% dos direitos econômicos.

Emprestado ao clube carioca no ano passado, o meia, de 26 anos, entrou em campo em 27 partidas com a camisa cruzmaltina. Ele marcou dois gols pelo Vasco.