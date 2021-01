Alexandre Campello Paulo Fernandes / Vasco.com.br

Por O Dia

Publicado 07/01/2021 14:45

Rio - Uma boa notícia para os jogadores do Vasco nesta quinta-feira. A diretoria do clube carioca conseguiu quitar o salário de outubro referente ao elenco. Além disso, o Cruzmaltino honrou com a parcela do acordo feito por conta da pandemia referente ao mês 10. As informações são do repórter da Band, Lucas Pedrosa.

Publicidade

Com isso, o clube está devendo o mês de novembro aos jogadores e funcionários, além da parcela do acordo e também o 13°. O Vasco paga o mês anterior até o dia 20 do mês atual. Desta forma, o mês de dezembro só vence no dia 20 de janeiro.



O presidente do Vasco, Alexandre Campello e o presidente eleito, Jorge Salgado, estão trabalhando juntos para reduzir os débitos dos Cruzmaltinos com os jogadores e funcionários. O novo mandatário assume no próximo dia 20.