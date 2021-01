Grupo de apoiadores de Leven Siano promoveram um protesto em frente ao Tribunal de Justiça do Rio Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/01/2021 17:52

Rio - Com posse marcada para o dia 20 de janeiro, o futuro presidente do Vasco, Jorge Salgado, encontra resistência dos apoiadores do candidato Luiz Roberto Leven Siano. Contrariado pela vitória do empresário na eleição virtual realizada no dia 14 de dezembro, o grupo promoveu na tarde desta quinta-feira um protesto em frente ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no Centro.

Entre palavras de ordem, pedidos do cumprimento do Estatuto do clube e ofensas a Jorge Salgado, os apoiadores de Leven Siano revindicaram que a Justiça reconsiderasse a anulação do eleição presencial do dia 7 de novembro, em São Januário, que terminou como advogado como o candidato mais votado. Com a anulação do pleito, o atual presidente, Alexandre Campello, e Leven Siano retiraram a candidatura para o pleito de dezembro.

No julgamento realizado no dia 17 de dezembro, os desembargadores Custodio de Barros Tostes e Fabio Dutra, da Primeira Câmara Cível do TJ-RJ, não acompanharam o voto de Camilo Ribeiro Rulière, favorável ao recurso de Leven Siano, e decidiram pela não validação da eleição do dia 7 de novembro.

Embora não tenha tomado posse oficialmente, Salgado trabalha ativamente nos bastidores, numa pacífica transição assistida pelo atual mandatário, Alexandre Campello. O futuro presidente bateu o martelo sobre a escolha de Vanderlei Luxemburgo para substituir o português Ricardo Sá Pinto e já anunciou os nomes de dois executivos: Alexandre Pássaro (diretor executivo de futebol) e Luiz Mello (CEO Corporativo).