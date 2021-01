Com o veto de Ricardo Graça, Werley será o titular ao lado de Leandro Castan Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/01/2021 20:18

Goiânia - O Vasco está escalado para enfrentar o Atlético-GO, nesta quinta-feira, às 21h, no Estádio Antônio Accyoli, com um veto de última hora: Ricardo Graça. Com dores abdominais, o zagueiro foi vetado e voltou para o Rio de Janeiro, acompanhado pelo médico Carlos Fontes. Werley foi o escolhido de Vanderlei Luxemburgo para jogar ao lado de Leandro Castan.

A assessoria de imprensa do Vasco informou que Ricardo Graça está bem e já foi encaminhado para um hospital na Zona Oeste para realizar mais exames. Na reestreia à frente do Cruzmaltino, Luxa promoveu seis mudanças em relação ao time que iniciou o jogo contra o Athletico-PR, que venceu por 3 a 0.

Ricardo Graça seria uma das seis novidades. Outra mudança que chamou a atenção foi a volta de Yago Pikachu, escalado mais à frente, aberto na ponta direita. Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Vasco, 17º colocado, com 28 pontos, dará início ao campeonato 'particular' de 12 jogos para se manter na Série A.