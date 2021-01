Luxa, entre os preparadores físicos Daniel Félix e Antônio Mello (coordenador): dia de reestreia Rafael Ribeiro/Vasco

Rio - O Vasco terminou na manhã desta sábado a preparação para o clássico contra o Botafogo, neste domingo, às 20h30, no estádio Nilton Santos. O clube de São Januário busca um triunfo para se afastar de vez da zona de rebaixamento e buscar uma vaga na Sul-Americana.

Segundo informações do próprio clube, o treinamento foi dividido em três momentos. O primeiro os atletas passaram por exercícios físicos. Em seguida, com o grupo dividido em equipes com e sem colete, foi realizado um trabalho de posse de bola e marcação pressão. Por fim, os atletas também treinaram fundamentos, como passe, finalização e cruzamento.



Dentro os jogadores, uma surpresa: Caio Lopes. O capitão do time sub-20 nas conquistas da Copa do Brasil e do Campeonato Carioca participou pela primeira de um treino comandado por Vanderlei Luxemburgo.