Publicado 12/01/2021 20:30

Nome de destaque no empate sem gols com o Atlético Goianiense e nos 3 a 0 sobre o Botafogo, quando ele evitou dois gols em cima da linha e ainda deu uma assistência para Talles Magno iniciar a goleada sobre o Alvinegro, o lateral-esquerdo Henrique ganhou sobrevida na equipe depois da chegada do técnico Vanderlei Luxembrugo.

Para ele, apesar de ter contribuído muito para os quatro últimos pontos do Gigante da Colina no Brasileirão, a força de todo o grupo é que fará com que a equipe permaneça na elite nacional. "Fui importante ali, a gente costuma dizer que ninguém ganha ou perde sozinho. A gente está sempre junto, é um momento em que um ajuda ao outro e é importante isso", destacou.

Com 32 pontos, o Vasco é o atual 15º colocado no Brasileirão. No próximo sábado, recebe o também muito ameaçado Coritiba em São Januário.