Publicado 13/01/2021 16:51 | Atualizado 13/01/2021 17:00

Rio - A novela para renovação de Benítez foi longa, mas chegou ao fim e o meia se apresentou ao Vasco novamente. A boa notícia é que o meia não tem resquícios do edema muscular que havia o tirado dos dois últimos jogos de 2020. A má notícia é que como está há mais de um mês sem entrar em campo, precisará passar por um recondicionamento antes de estar à disposição de Luxemburgo.

A expectativa do Cruzmaltino é que o jogador esteja, ao menos, preparado para estar no banco de reservas na partida de sábado, em São Januário, contra o Coritiba. Há também a necessidade que o nome de Benítez conste no BID até sexta, algo que o clube está confiante que acontecerá.

O contrato do meia havia terminado em 31 de dezembro, e portanto, teve que voltar ao Independiente. Até que as partes se acertassem para o jogador retornar ao Vasco, Benítez teve que manter a forma por conta própria. O primeiro treino do jogador aconteceu na terça, dia em que se reapresentou.

"É um atleta que entendeu as nossas ideias em relação ao treinamento indoor e no campo. Ele se mostrou aberto a fazer tudo o que a gente quer. O primeiro dia foi muito bom, ele ficou um tempo parado. Mas se manteve em atividade de alguma forma. Acredito que encurtando os caminhos de alguma forma dentro do campo, a gente vai conseguir com que ele responda o mais rápido possível. Ele vai ajudar muito. Já entendeu o tamanho do clube, o peso de vestir essa camisa. Ele volta ainda mais focado para colocar intensidade máxima um dia após o outro para fazer as coisas acontecerem nos 90 minutos. Não vai demorar muito e ele vai estar com a gente no campo para fazer a felicidade da torcida", contou o preparador físico Daniel Felix em entrevista à VascoTV.

O Vasco está na luta contra o rebaixamento e no momento está em 15º, com 32 pontos. No sábado encara o Coritiba, em São Januário.