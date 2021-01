Jorge Salgado Divulgação

Rio - Um grupo de 40 associados do Vasco entrou com uma ação conjunta no TJ/RJ na última terça-feira com o objetivo de impedir a posse a de Jorge Salgado como presidente do clube, prevista para a próxima terça-feira, dia 19. A peça, assinada pelo advogado Alexandre Castro Carvas, fala em nulidade e aponta possíveis fraudes no pleito ocorrido no dia 14 de novembro, vencido por Salgado. A ação foi distribuída para a 42ª Vara Cível. As informações são do 'globoesporte.com'.

Carvas apoiou publicamente o candidato Luiz Roberto Leven Siano, que foi o mais votado no pleito presencial do dia 7. O pedido de tutela antecipada também contempla a ampliação dos mandatos dos presidentes de poder.



Os autores da ação sustentam que a votação do dia 14 não tem efeito jurídico por "não ter obedecido normas do estatuto vigente" do Clube de Regatas Vasco da Gama.



A peça de Carvas afirma que o presidente da Assembleia Geral do Vasco, Faues Cherene Jassus, o Mussa, convocou a eleição do dia 14 "de forma autoritária e sem qualquer embasamento estatutário". Mussa, inclusive, é criticado por diversas vezes ao longo do documento.