Martín Benítez está regularizado e tem chances de ser relacionado contra o Coritiba Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 20:28

Rio - Invicto sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, o Vasco não terá mudanças significativas para enfrentar o Coritiba, neste sábado, às 21h, em São Januário. No entanto, a principal novidade para o confronto com o lanterna pode estar no banco de reservas. Regularizado após a renovação do empréstimo até o fim de junho, Benítez recebeu uma atenção especial ao longo da semana para acelerar o processo de recondicionamento físico.

Nesta quinta-feira, Luxa testou o esboço da equipe com a volta de Léo Matos à lateral direita no lugar de Cayo Tenório, enquanto Benítez treinou entre os reservas no CT do Almirante. Recuperado de uma lesão na panturrilha, o camisa 10 jogou pela última vez no dia 13 de dezembro de 2020, no clássico com o Fluminense.

"Meu último jogo foi com o Fluminense, e depois demora a retomar a forma física. Tive uma conversa com o treinador, com o preparador físico, e eles vão me ajudar para que eu possa estar 100% o mais rapidamente possível. Sei que estou com gente muita qualificada, e eles vão me oferecer o melhor", disse Benítez, em entrevista à Vasco TV.



Dessa forma, o treinador deve repetir a escalação usada na estreia, no empate em 0 a 0 com o Atlético-GO, em Goiânia. Confira o provável time: Fernando Miguel, Léo Matos, Werley, Leandro Castan e Henrique; Bruno Gomes, Léo Gil e Juninho; Yago Pikachu, Talles Magno e Cano.

Desde a chegada de Luxa, o Cruzmaltino respira fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, mas ainda não eliminou o risco. O Vasco ocupa o 15º lugar, com 32 pontos, a três do Z-4.