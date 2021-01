Jadson deixou o Vasco Carlos Gregório Jr/vasco

Rio - Indicado pelo ex-treinador Ricardo Sá Pinto, o zagueiro Jadson deixou o Vasco, após dois meses no clube carioca. Em contato com o portal "Papo Na Colina", o presidente Alexandre Campello explicou o motivo do atleta ter rescindido o contrato com o clube carioca.

"Ele recebeu uma proposta e como estava sendo pouco utilizado nos liberamos", afirmou o atual mandatário do clube carioca. Jadson entrou em campo em apenas cinco partida pelo Vasco e não fez nenhum gol.



Com Sá Pinto, Jadson foi titular em três partidas e entrou no segundo tempo de outra. Desde a chegada de Vanderlei Luxemburgo, perdeu espaço. A zaga titular atualmente é composta por Werley e Leandro Castan.