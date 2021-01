Silvio Godoi alegou a gravidade da pandemia para não convocar conselheiros acima dos 70 anos e prorrogou o próprio mandato Reprodução

Publicado 15/01/2021 15:37 | Atualizado 15/01/2021 15:45

Rio - Às vésperas da posse de Jorge Salgado como substituto de Alexandre Campello à frente da presidência do Vasco, os bastidores políticos da Colina seguem em efervescência. Nesta sexta-feira, o presidente do Conselho de Beneméritos do Vasco, Silvio Godoi, determinou que o mandato da atual mesa diretora, com validade até a segunda quinzena de janeiro, seja prorrogado por mais 90 dias. A decisão, portanto, adia a data da eleição que definirá o próximo presidente do Conselho de Beneméritos.



A pandemia do novo coronavírus foi o argumento usado por Silvio Goidoi para a extensão de são mandato. José Luis Moreira, vice de futebol, é o vice da mesa diretora. No documento que será enviado pela secretaria do clube na próxima segunda-feira, o benemérito faz a ressalva relativa à idade da maior parte dos conselhieiros, acima dos 70 anos e, portanto, integrantes do grupo de risco. Com alta no número de novos casos da doença no país, a convocação foi adiada.

Nos bastidores da Colina, Godoi se posiciona como oposição ao futuro presidente Jorge Salgado. Contrário à votação virtual que elegeu o empresário, no dia 14 de novembro, o conselheiro assinou documento, ao lado de outros presidentes de poderes do clube, não reconhecendo a validade do pleito.