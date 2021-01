Alexandre Campello, presidente do Vasco Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 15/01/2021 17:15 | Atualizado 15/01/2021 17:15

Rio - O presidente do Vasco, Alexandre Campello, enviou na tarde desta sexta-feira, um ofício a Roberto Monteiro, presidente do Conselho Deliberativo, pedindo que a data de posse do Jorge Salgado seja marcada. O atual mandatário também informou aos poderes do clube sobre a contratação de uma empresa para que o evento possa ocorrer de forma híbrida, tendo em vista que será realizada a votação para a mesa diretora do Conselho.

De acordo com o estatuo do clube, a posse do novo presidente pode acontecer na primeira semana da segunda quinzena de janeiro. A convocação será feita até amanhã.

Publicidade

Para justificar a contratação da Tafner Software Solutions Ltda, Campello lembrou as ações de Monteiro e Leven Siano na Justiça, que tentaram validar a eleição do dia 7 de novembro.



"No julgamento do pedido de efeito suspensivo nos Embargos de Declaração opostos pela V.Sa. e pelo Sr. Luiz Roberto Leven Siano em tais recursos, há determinação expressa no sentido de que as partes devem cumprir as decisões judiciais proferidas nos agravos de instrumento 'sob as penas definidas pela lei adjetiva cível e quiçá penal' ", diz trecho do documento.



Publicidade

Os pedidos de efeito suspensivo feitos por Leven Siano e Monteiro foram indeferidos na última terça-feira, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) reconheceu Jorge Salgado como presidente eleito.