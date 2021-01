Vanderlei Luxemburgo orienta grupo do Vasco em treino no CT Rafael Ribeiro/Vasco da Gama

Rio - Após a chegada de Vanderlei Luxemburgo no Vasco, o ambiente com certeza melhorou. O time encontrou o caminho das vitórias, e segundo o capitão Leandro Castan, o elenco comprou o "barulho" do treinador. Para unir ainda mais a equipe na luta contra o rebaixamento, o técnico reuniu na noite de quinta o grupo para promover, e bancar, um jantar.

O encontro se deu após o treino. Familiares dos jogadores e a direção do Vasco também estiveram presentes. O presidente do clube, Alexandre Campello e o presidente eleito, Jorge Salgado, além do novo diretor de futebol, Alexandre Pássaro, também participaram do Jantar.

Mas para manter o foco, foi recomendado aos jogadores que não consumissem bebidas alcoólicas e houve um "toque de recolher", onde os atletas deixaram o jantar por volta das 22 horas. A comissão técnica e os membros da direção se estenderam pela noite. O elenco voltou a treinar na tarde de sexta-feira.

O Vasco entra em campo neste sábado e enfrenta o Coritiba, às 21 horas, em São Januário. No momento, o clube está fora da zona de rebaixamento, em 15º, com 32 pontos.