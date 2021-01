Jorge Salgado Reprodução

Publicado 16/01/2021 12:23

Rio - O presidente do Conselho Deliberativo do Vasco, Roberto Monteiro, convocou para o dia 25 de janeiro a posse do presidente eleito do Cruzmaltino, Jorge Salgado. O pedido aconteceu neste sábado, após o atual mandatário Alexandre Campello fazer cobrança na última sexta-feira. As informações são do portal "globoesporte.com".

A cerimônia é marcada para "dar a posse aos membros eleitos para o Conselho Deliberativo e Presidente e respectivos Vice-Presidentes da Assembléia geral e Diretoria Administrativa para o triênio 2021/2021". Após um processo eleitoral de tantas polêmicas, a data da posse de Salgado vem gerando polêmica.

Aliados do presidente eleito entendem que o estatuto prevê a posse na primeira semana da segunda quinzena de janeiro. Assim, neste ano ela precisaria ocorrer até o dia 22. Já Roberto Monteiro diz que o estatuto determina apenas que a posse aconteça na segunda semana da segunda quinzena de janeiro.



Na convocação deste sábado, o presidente do Conselho Deliberativo, Roberto Monteiro afirma que cabe à Diretoria Administrativa, do atual presidente do Vasco, providenciar as medidas necessárias para cumprimento das normas sanitárias da posse, entre elas a sessão híbrida.