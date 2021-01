Jorge Salgado Reprodução

Publicado 18/01/2021 11:30 | Atualizado 18/01/2021 11:31

Rio - No último domingo, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro extinguiu a ação de 40 sócios do Vasco que estavam tentando impedir a posse de Jorge Salgado como presidente do clube marcada para o próximo dia 25. Junto com a decisão, a Justiça condenou os associados a pagarem uma multa de R$ 10 mil. As informações são do "ge".

Katia Cilene, juíza que aprovou a sentença, critica a ação dos sócios e diz que a mesma teve como intenção “empobrecer a democracia” e transformar o poder judiciário “ no famoso tapetão”.

O documento que tentava impedir a posse de Jorge Salgado foi assinado pelo advogado Alexandre Castro Carvas, apoiador declarado do ex-candidato à presidência do clube carioca, Leven Siano. Na ação, ele aponta possíveis fraudes durante o pleito realizado no dia 14 de novembro, ocorrido de forma híbrida e vencido por Salgado.



