O técnico Luxemburgo no treino do Vasco Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 12:28

Rio - Vanderlei Luxemburgo tem como missão evitar o rebaixamento do Vasco no Campeonato Brasileiro. Porém, a manutenção de alguns jogadores no clube carioca para a próxima temporada pode defender do comandante. De acordo com informações do canal do YouTube "AV+", o meia Carlinhos e o atacante Gustavo Torres podem deixar o Cruzmaltino ao fim do Brasileirão.

Os dois jogadores foram preteridos pelo treinador para a partida contra o Coritiba e de acordo com o canal, eles podem não permanecer no elenco. Os dois jogadores ainda têm contrato com o elenco. O colombiano tem vínculo até o fim de 2021, enquanto o meia brasileiro assinou com o Cruzmaltino até o fim de 2022. Ambos chegaram no segundo semestre do ano passado.



Outro jogador que vem sendo preterido pelo treinador é Vinícius. Revelado pela base vascaína, o jogador, de 19 anos, pode passar por uma situação semelhante a de Gabriel Pec, que recentemente retornou para equipes de base para desenvolver o seu futebol.