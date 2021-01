Martín Benítez está regularizado e tem chances de ser relacionado contra o Coritiba Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 20/01/2021 12:30

Rio - O Vasco tem um desfalque de peso para a partida contra o Bragantino nesta quarta-feira. O meia argentino Martín Benítez não viajou com a delegação para São Paulo para aprimorar a forma física, por opção da comissão técnica. As informações são do "ge".

A intenção da departamento médico é deixá-lo preparado para enfrentar o Atlético-MG, no próxima sábado, em São Januário.



Após ter seu contrato encerrado no fim de 2020 e renovado recentemente, o meia voltou à equipe, no último sábado, quando o Vasco perdeu por 1 a 0 para o Coritiba. O argentino entrou apenas no segundo tempo da partida.

Além dele, Bruno Gomes e Henrique, suspensos, e Ricardo Graça, recuperando-se de cirurgia de apendicite, também são desfalques.