Jorge Salgado Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/01/2021 15:03

Rio - As polêmicas diante das eleições presidenciais do Vasco ainda estão dando o que falar. Cerca de 12 sócios do clube foram a Justiça, nesta quarta-feira, para interferir no resultado das eleições da instituição, cuja foi vencida por Jorge Salgado, no pleito do dia 14 de novembro. As informações são do "ge".

Publicidade

Apoiadores de Leven Siano fizeram uma ação ajuizada TJ-RJ na tentativa de anular os resultados. Entre os autores, estão Elói de Souza Ferreira, que faz parte do quadro de Conselheiros da candidatura da chapa "Somamos", de Leven Siano e Antônio Carlos Branco, que seria o VP Geral caso Leven fosse eleito.



Eles alegam que a empresa "Eleja Online", escolhida para realizar as eleições do dia 14 teria irregularidade e pedem os dados e arquivos digitais do sistema. Além disso, a ação se sustenta no fato de que o pleito do dia 14, no qual Jorge Salgado venceu, foi realizado sob liminar do STJ, o que invalidou as eleições do dia 7, que teve a vitória de Leven Siano, e que mais tarde foi cassada.

Publicidade

Outro fator alegado pelos sócios é que a antecipação de posse e eleição da mesa do Conselho Deliberativo feita por Alexandre Campello, nos seus últimos dias como mandatário, "revela em cores fortes a estratégia de querer apoderar-se logo dos cargos para praticar atos e, logo a seguir, suscitar a teoria do fato consumado, inaplicável a espécie". Vale lembrar que Campello marcou a posse para a próxima sexta-feira.