Caio Lopes ganha uma chance na função de Benítez contra o Red Bull Bragantino Divulgação/Vasco

Por O Dia

Publicado 20/01/2021 20:53

Bragança Paulista - Destaque na conquista do Copa do Brasil Sub-20, Caio Lopes é a novidade na escalação do Vasco para enfrentar o Red Bull Bragantino, às 21h30, no Estádio Nabi Abi Chedid. O apoiador, de 20 anos, disputava a posição com Yago Pikachu. Após a derrota para o Coritiba, em São Januário, o técnico Vanderlei Luxemburgo optou pela troca.

Na ausência de Martín Benítez, Caio Lopes poderá desempenhar a função do argentino, assim como fazia na base. O camisa 10 foi poupado por decisão da comissão técnica para aprimorar a forma física de olho no confronto com o Atlético-MG.

O Vasco iniciou a rodada no 15º lugar, com 32 pontos, e, portanto, no limite da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Confira a escalação completa: Fernando Miguel, Léo Matos, Werley, Leandro Castan e Neto Borges; Andrey, Juninho e Leonardo Gil e Caio Lopes; Talles Magno e Cano. Vanderlei Luxemburgo