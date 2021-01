Vasco sofreu nova derrota Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 21/01/2021 12:49

Rio - Após um começo positivo, Vanderlei Luxemburgo vem enfrentando dificuldades no comando do Vasco. Na última quarta-feira, a sua equipe perdeu por 4 a 1 para o Bragantino e viu as suas possibilidades de rebaixamento aumentarem para 31% na competição. As informações são do portal "Infobola".

Publicidade

O Cruzmaltino tinha 23% de risco de queda, após ter perdido em casa um confronto direto contra o Coritiba. Com o resultado negativo frente ao Braga, a equipe de São Januário viu as possibilidades aumentarem ainda mais. Além disso, o Bahia venceu o seu jogo, deixou a degola e ainda ultrapassou o Cruzmaltino.



Na próxima rodada, o Vasco tem uma parada duríssima pelo Campeonato Brasileiro. Em São Januário, o Cruzmaltino recebe o Atlético-MG, no próximo sábado. O Galo luta para se aproximar do Internacional, líder do Campeonato Brasileiro.