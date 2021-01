Diego Souza Fernando Alves/Parceiro/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 22/01/2021 19:07

Rio - O meia-atacante Diego Souza, do Grêmio, é um jogador muito experiente com passagens por grandes brasileiros como Vasco, Fluminense, Flamengo, Botafogo, Atlético-MG, Cruzeiro, Palmeiras e São Paulo, porém, há um lance marcante na carreira dele que repercute até os dias de hoje. No duelo entre Vasco e Corinthians pelas quartas de final da Libertadores, o jogador perdeu um gol feito que poderia ter feito o Cruzmaltino eliminar o Timão na competição. Ao abordar o assunto, ele afirma que se sente culpado até hoje pelo lance.

Publicidade

"Eu me culpo por ter perdido o gol porque não pode perder um gol daquele em um jogo tão grande, mas do outro lado tem grandes profissionais e o dia foi dele. Eu durmo tranquilo até hoje porque estava confortável com minha escolha", disse em entrevista à ESPN Brasil.



Naquele momento, a partida estava 0 a 0. Caso tivesse marcado, o Vasco sairia na frente do confronto. Paulinho acabou decidindo para o Corinthians, que avançou para a semifinal do torneio. Na opinião do jogador, o mérito do lance foi de Cássio.

Publicidade

"Eu perdi (o gol contra o Cássio na Libertadores-2012). Eu perdi. Não tinha nada que eu pudesse fazer de diferente, só deixar a bola correr mais um pouquinho. Se eu chuto um pouco mais de perto, eu faço o gol. Se eu deixo andar mais um pouquinho, o Cássio não pega. Tem coisas que tem que acontecer", completou.