22/01/2021

Rio - Uma eleição interminável. Assim pode ser resumido o conturbado processo eleitoral do Vasco, que ganhou um novo capítulo com a decisão do juiz Paulo Roberto Correa, da 8ª Vara Cível do Rio (TJ-RJ), de suspender a cerimônia de posse de Jorge Salgado, candidato eleito em dezembro, e dos novos membros Conselho Deliberativo do Vasco na noite desta sexta-feira, na sede náutica da Lagoa. Ao acatar a liminar dos apoiadores de Luiz Roberto Leven Siano, mais votado no pleito anulado de novembro, o magistrado estendeu o mandato de Alexandre Campello até a definição do caso.

Responsável pela realização da eleição do dia 14 de dezembro de 2020, no formato virtual, a Eleja Online tem o prazo de cinco dias para apresentar as listas físicas e arquivos digitais dos sócios cadastrados, dos que votaram e dos que não votaram. Após mais uma reviravolta, o grupo político liderado por Jorge Salgado trabalha para reverter a decisão e seguir o cronograma.

Após duas 'derrotas' na Justiça, Leven Siano acredita que conseguirá na Justiça anular o pleito que elegeu Jorge Salgado e validar a eleição do dia 7 de novembro, de forma presencial em São Januário, que teve o advogado como o candidato mais votado.

A ação foi movida pelo 1º vice-presidente geral do clube, Elói Ferreira, e por mais 12 sócios. Todos eles, incluindo o dirigente, são apoiadores de Leven na política cruzmaltina. O departamento jurídico do Vasco protocolou um pedido no processo para que o magistrado declarasse impedimento ou suspeição. A pedido se deve à ligação do magistrado com o clube.

Sócio estatutário, Paulo Roberto Correa votou na eleição do dia 7. Em fotos postadas nas redes sociais, ele aparece ao lado do ex-presidente Eurico Miranda, que deixou como herança grupos seus grupos políticos favoráveis a Leven Siano.