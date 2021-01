Barrado contra o Red Bull Bragantino, Pikachu ganha mais chance contra o Atlético-MG Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Publicado 22/01/2021 20:02

Rio - Em meio ao caldeirão político no Vasco, Vanderlei Luxemburgo administra a pressão dentro das quatros linhas após a volta para a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A goleada de 4 a 1 sofrida para o Red Bull Bragantino, na quarta-feira, em Bragança Paulista, foi um duro golpe. Para reencontrar a motivação dissipada pela série de duas derrotas, Luxa promoveu quatro mudanças no time que enfrentará o Atlético-MG, que briga pelo título, neste sábado, às 21h, em São Januário.

Além das esperadas voltas de Henrique e Bruno Gomes, que cumpriram suspensão na última rodada, no lugar de Neto Borges e Andrey, respectivamente. Benítez treinou entre os titulares após o 'intensivão' para aprimorar a forma física e reaparece com a saída de Juninho no meio de campo. Na zaga, Marcelo Alves ganhou a posição de Werley. Barrado contra o Bragantino, Pikachu ganha uma nova chance na vaga de Bruno Lopes e deve jogar mais à frente, próximo de Talles Magno e Cano.

Após respirar fora do Z-4 nos primeiros jogos sob o comando de Luxa, o Vasco voltou a ser assombrado pelo fantasma da Série B. Além da sequência de duas derrotas, o Cruzmaltino voltou à da degola com a vitória do Fortaleza sobre o Santos, no Castelão. O Vasco ocupa o 17º lugar, com 32 pontos.

Antes do início da atividade desta sexta-feira, no CT do Almirante, Vanderlei Luxemburgo se reuniu com todo o elenco no gramado e para um longo papo. Preocupado com o lado psicológico do grupo, o treinador tenta administrar a pressão, destacando que o melhor 'tratamento' é a volta das vitória, a partir do confronto com o Galo.



A provável escalação do Vasco deve contar com: Fernando Miguel, Léo Matos, Marcelo Alves, Leandro Castan e Henrique; Bruno Gomes, Léo Gil e Benítez; Yago Pikachu, Talles Magno e Cano.