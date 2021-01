Eleito em dezembro, Jorge Salgado trabalha em parceria com Alexandre Campello durante a transição de passagem de bastão como presidente Divulgação

Rio - O processo de sucessão de poder no Vasco sofreu mais uma reviravolta na noite desta sexta-feira após o êxito da manobra do departamento jurídico do clube que derrubou a liminar que impedia a posse de Jorge Salgado como o novo presidente do clube e dos membros dos Conselheiros Deliberativo e Fiscal. O efeito suspensivo foi concedido pela desembargadora de plantão Mônica de Faria Sardas.



Na decisão, a desembargadora reiterou que a liminar concedida pelo juiz Paulo Roberto Corrêa, da 8ª Vara Cível do Rio (TJ-RJ), no meio da tarde desta sexta não se sustenta. O magistrado acatou o pedido do grupo de apoiadores do advogado Luiz Roberto Leven Siano, mais votado no pleito anulado no dia 7 de novembro de 2020. Na Justiça, Leven Siano tenta anular o resultado do pleito virtual que elegeu Salgado no dia 14 de dezembro e validar a vitória de 7 de dezembro.

"Vislumbro estar presente o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso, e CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do Novo Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da decisão agravada que suspendeu os efeitos da AGO realizada em 14.11.2020, bem como da posse do Presidente nela eleito", publicou Mônica Sardas na decisão.

Conforme planejado, o Vasco recorreu à Justiça e não cancelou os preparativos da cerimônia de posse de Jorge Salgado, marcada para às 19h30, na sede Náutica da Lagoa. O evento começou depois das 20h. Desde a virada do ano, Salgado e sua nova diretoria trabalha em parceria com Alexandre Campello.

Além do pedido de efeito suspensivo, o Vasco protocolou um pedido no processo para que o magistrado declarasse impedimento ou suspeição. O pedido se deve à ligação do magistrado com o clube. Sócio estatutário, Paulo Roberto Correa votou na eleição do dia 7. Em fotos postadas nas redes sociais, ele aparece ao lado do ex-presidente Eurico Miranda, que deixou como herança grupos seus grupos políticos favoráveis a Leven Siano.