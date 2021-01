Yago Pikachu e Germán Cano celebram um dos gols do Cruzmaltino na importante vitória sobre o Galo Dhavid Normando/Futura Press/Estadão Conteúdo

Por O Dia

Publicado 24/01/2021 10:00 | Atualizado 24/01/2021 10:06

Rio - A vitória sobre o Atlético-MG em São Januário tirou o Vasco da zona de rebaixamento e trouxe um alívio para o Cruzmaltino em relação ao seu risco matemático de queda. De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, no portal "Infobola", a equipe carioca reduziu de 31% para 18% a sua possibilidade de cair para a Série B.

Após duas derrotas seguidas, a equipe carioca voltou a vencer no Brasileiro. O resultado contra o Galo fez com que o Cruzmaltino garantisse a sua permanência fora do Z-4 nesta rodada. Isso porque o Sport e o Bahia, equipes que estavam na frente do Vasco e foram ultrapassados, se enfrentam neste domingo.



O Cruzmaltino volta aos gramados na próxima terça-feira, em jogo adiado pela 1ª rodada do Brasileirão. O rival será o Palmeiras, em São Paulo, às 20 horas.