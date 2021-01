Jorge Salgado é empossado como presidente do Vasco Divulgação

Por Lance

Publicado 25/01/2021 19:52

Rio - O novo presidente do Vasco, Jorge Salgado anunciou, em sua rede social, sua primeira medida como mandatário do Cruz-Maltino. O empresário criou a Diretoria de Integridade, um organismo independente, que procura garantir a governança, a transparência e lisura dos atos de nossa administração. Para a pasta, ele nomeou o engenheiro: Luís Aragão, com experiência na área.

Cabe salientar que, na última sexta, Salgado foi empossado como presidente do Gigante da Colina, porém no sábado, o novo presidente do Conselho Deliberativo, Carlos Eduardo Fonseca, convocou um evento solene para esta segunda, às 19h, na sede Náutica da Lagoa, no intuito de rerratificação a posse do presidente e empossar os vice-presidentes administrativos.

Esse era um compromisso que assumimos na campanha, e representa uma mudança estrutural na gestão de nosso Clube. Como diretor será nomeado o Engenheiro Luís Aragão, formado pelo CEFET/RJ, com 13 anos de experiência no setor público e na área de integridade.

Em sua rede social, Jorge Salgado, também anunciou que apresentará na próxima semana um plano de gestão intitulado "Plano dos 100 dias", com o intuito de estabelecer uma série de atos nos seus primeiros dias como presidente. Uma das principais promessas é em relação ao pagamento dos salários atrasados (novembro, dezembro e 13º).



"Na Sessão Solene de hoje à noite darei posse aos nossos 11 Vice-presidentes. Semana que vem apresentaremos nosso plano para os primeiros 100 dias. Prioridades máximas: garantir o Vasco na Série A e iniciar a regularização dos salários atrasados. O Vasco tem jeito! SV", disse o novo presidente do Cruz-Maltino em sua rede social.



Confira a lista dos 11 vice-presidentes que serão empossados nesta noite



Adriano Mendes - VP de Finaças e Estratégia

Danillo Bento - VP de Comunicação

Horácio Junior - VP de Responsabilidade Social e História

José Bulhões - VP de Jurídico

José Mendonça - VP Patrimônio

José Roberto Gomes da Costa - VP de Desportos Náuticos

Marcel Kaskus - VP de Esportes Olímpicos e Paralímpicos

Mauricio Corrêa - VP de Relações Públicas

Pedro Seixas - VP de Projetos Especiais

Rafael Cobo - VP de Médico

Vitor Roma - VP de Marketing e Novos Negócios