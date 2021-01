Jorge Salgado toma posse como novo presidente do Vasco Jorge Perci/Vasco/Divulgação

Por MH

Publicado 25/01/2021 22:25

Empossado novo presidente do Vasco, em cerimônia solene realizada na noite desta segunda-feira, na sede do Calabouço, na Lagoa, Jorge Salgado prometeu quitar os salários atrasados do clube entre março e abril. O novo mandatário afirmou que já fez um planejamento para dar mais fôlego financeiro ao clube de São Januário nos próximos meses.

"Temos um fluxo de caixa já planejado pelos próximos três, quatro meses. A gente pretende até o final de março, abril, estar com praticamente todos os salários em dia. Ao longo do tempo gradualmente vamos colocando ele em dia. Espero até o meio de fevereiro ter pago novembro, dezembro e uma parte do 13º, disse.

O Vasco, atual 15º colocado, com 35 pontos, o time comandado por Vanderlei Luxemburgo segue a sua luta para escapar de qualquer risco de rebaixamento. Salgado despistou ao ser questionado se haverá algum tipo de premiação extra aos jogadores em caso de permanência na Série A.

"Não tenho ainda nada planejado. Vou escutar o Pássaro, a área financeira, para ver se tem esse recurso. Eventualmente, vai um pouco mais à frente. Depois de passado o campeonato vamos mudar um pouco essa política de premiação. Acho que vai ser melhor para o jogador e para o clube também".