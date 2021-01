Vanderlei Luxemburgo preservou o capitão Leandro Castan, que será substituído por Ricardo Graça Divulgação/Vasco

Por O Dia

Publicado 26/01/2021 19:12

Rio - Com o moral elevado após a boa atuação na vitória por 3 a 2 sobre o Atlético-MG, sábado, em São Januário, o Vasco pretende repetir a dose, dessa vez, contra o Palmeiras, outro pretendente ao título do Campeonato Brasileiro, na quinta posição, com 54 pontos. Em situação oposta, em 15º, com 35, o Cruzmaltino confirmou a escalação para o confronto desta terça-feira, às 20h, com uma surpresa: Ricardo Graça no lugar de Leandro Castan.

O capitão do Vasco inicia o jogo como opção no banco de reservas. A base da equipe que venceu o Galo está mantida e encerra o suspense sobre a possibilidade de Martín Benítez, que ainda não está 100% fisicamente, fosse poupado.

Substituído pelo português Abel Ferreira no comando do Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo escalou o Vasco com a seguinte formação: Fernando Miguel, Léo Matos, Marcelo Alves, Ricardo Graça e Henrique; Bruno Gomes, Leonardo Gil e Benítez; Yago Pikachu, Talles Magno e Cano.