Gustavo Torres Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 28/01/2021 10:55

Rio - O atacante colombiano Gustavo Torres, de 24 anos, está perto de encerrar a sua passagem pelo Vasco. De acordo com informações do portal "Esporte News Mundo", o atleta não faz parte dos planos da comissão técnica e poderá ser devolvido ao Atlético Nacional, antes do fim do seu empréstimo, que é datado para dezembro de 2021.

O jogador não vem sendo utilizado por Vanderlei Luxemburgo. Torres vem treinando separado e não viajou com o elenco para Atibaia, local em que o clube está fazendo uma preparação para a reta final do Brasileirão.



De acordo com o site, após as festas de fim de ano, o colombiano se reapresentou com atraso e isso irritou Luxemburgo. Torres que vinha recebendo oportunidades com Ricardo Sá Pinto, não atuou em 2021, após a chegada do novo treinador do Vasco.

A nova gestão do departamento de futebol deu razão a Luxa e entende também que o atacante não dará retorno no decorrer da próxima temporada. No último fim de semana, Torres, que não vem sendo relacionado para os jogos do Vasco, postou uma foto ao lado de Adriano Imperador, ídolo do Flamengo.