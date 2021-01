Vanderlei Luxemburgo Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 29/01/2021 11:13

Rio - O Vasco conseguiu quatro pontos nos últimos dois jogos e acabou deixando a zona de rebaixamento. Porém, seus rivais também reagiram e a situação do Cruzmaltino está longe de ser tranquila. De acordo com informações do portal "Infobola", a equipe carioca tem 24% de risco de cair para a Série B.

O Cruzmaltino tinha 20%, porém, a vitória do Bahia sobre o Corinthians por 2 a 1 em jogo atrasado fez com que a equipe carioca visse as suas possibilidades de queda aumentassem. Bahia e Vasco lutam diretamente contra o rebaixamento e se enfrentam neste domingo, em São Januário.



Botafogo, Coritiba e Goiás estão em situação bem delicada na tabela. O Glorioso tem 99%, o Coxa tem 98% e o Esmeraldino tem 89% de risco de rebaixamento. No entanto, há outros quatro clubes lutando ponto a ponto contra a degola. No momento, o Fortaleza é a equipe que corre mais risco. Os cearenses têm 35% de risco de queda, o Sport aparece com 27%, assim com o Bahia.