Vanderlei Luxemburgo tem dúvidas no ataque, mas não adiantou detalhes para enfrentar o Bahia Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 29/01/2021 18:37

Rio - O técnico Vanderlei Luxemburgo concedeu entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira em Atibaia, onde o Vasco está concentrado. Ao responder as perguntas dos jornalistas, ele minimizou as críticas por conta de um churrasco que promoveu com os jogadores e chegou a citar uma experiência que viveu no Real Madrid.

Publicidade

"Isso não determina que vai ganhar ou perder um jogo de futebol. Os jogadores são seres humanos e, como tal, têm hora de lazer e de responsabilidade. Na quarta, na folga, promovi um churrasco no hotel, só a gente. E peguei um grupo de pagado de um amigo meu e trouxe aqui para tocar. Foi um momento ali, um churrasco e uma cervejinha... Aí você vê a reação das pessoas "poxa, fez churrasco com o time nesse situação". São seres humanos, temos de tentar agrupar ao máximo, ficarmos mais próximos", disse o treinador.

"Fiz no Rio, em uma pizzaria, com jogadores e suas famílias. Assim, você começa a integrar e agregar. O ganhar ou perder depende da responsabilidade. Nunca faria o churrasco na véspera do jogo, nunca liberaria a cerveja na véspera. Isso seria responsabilidade. Depois, o treino comeu duro pois o jogo de domingo é importante. As pessoas que saiba discernir, isso é coisa do passado, é uma bobeira. Teve gente que disse que era por isso que os brasileiros estão ultrapassados. No Real, se tinha essa obrigação de se reunir uma vez por mês", completou.

Publicidade

O Vasco volta a campo no domingo, às 16h, contra o Bahia, em São Januário. Atualmente, o clube carioca está na 14ª colocação, com 36 pontos, um a mais do que o Fortaleza, primeiro time dentro do Z-4.