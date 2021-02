Vasco enfrenta o Bahia pela 33 rodada do Campenato Brasileiro no estádio de São Januário. Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 31/01/2021 18:22 | Atualizado 31/01/2021 19:52

Fernando Miguel - Quando exigido, deu conta do recado e fez boas defesas - NOTA 6

Léo Matos - Foi uma boa válvula de escape pelo lado direito, mas deixou a desejar na parte defensiva - NOTA 5,5

Publicidade

Marcelo Alves - Atuação muito segura do zagueiro. Peça importante para o Cruzmaltino não ter sofrido gols - NOTA 7

Leandro Castan - Fazia jogo correto, até ser expulso ao cometer falta violenta com direito a sola no rosto do goleiro Douglas - NOTA 3

Publicidade

Henrique - Deixou alguns espaços no setor defensivo - NOTA 5,5

Bruno Gomes - Errou alguns passes e pareceu estar perdido em alguns momentos - NOTA 5

Publicidade

Léo Gil - Poderia ter sido mais participativo - NOTA 5

Benítez - Tentou bastante, mas foi pouco efetivo na partida e errou passes - NOTA 5

Publicidade

Yago Pikachu - Atuação discreta. Pouco participou em lances que levaram perigo - NOTA 5

Germán Cano - Tarde apagada do artilheiro cruzmaltino. Foi pouco acionado no ataque - NOTA 5

Publicidade

Talles Magno - Atuação ruim da revelação vascaína. Foi sacado da equipe no intervalo - NOTA 4,5

Gabriel Pec - Deu boa movimentação ao time de Luxemburgo na segunda etapa - NOTA 5,5

Publicidade

Ygor Catatau - Entrou bem e conseguiu ter boas chances. Chegou a marcar um gol, que foi anulado por falta de Castan - NOTA 6

Carlinhos - Teve pouco tempo para mostrar trabalho - SEM NOTA

Publicidade

Cayo Tenório - Entrou já no fim da partida - SEM NOTA

Ricardo Graça - Entrou no fim para reforçar a defesa - SEM NOTA

Publicidade

Vanderlei Luxemburgo - Conseguiu melhorar o time com suas alterações na segunda etapa, mas viu o time ser prejudicado com a expulsão de Castan - NOTA 6