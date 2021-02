Vasco

Vasco tropeça em casa com o Bahia, se complica na tabela e chega pressionado para clássico com o Flamengo

Time de Luxemburgo ficou no 0 a 0 com o time baiano em São Januário e pode voltar para a zona de rebaixamento na próxima rodada do Brasileirão

Publicado 31/01/2021 18:01 | Atualizado há 3 horas