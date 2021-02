Vasco empatou com o Bahia Daniel Castelo Branco

Publicado 01/02/2021 09:30

Rio - Atuando em casa, o Vasco perdeu uma boa oportunidade de se afastar de vez da proximidade do Z-4 enfrentando o Bahia. Em jogo muito equilibrado, as equipes acabaram empatando sem gols. O resultado fez o Cruzmaltino aumentar o seu risco de rebaixamento para a Série B.

De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, registrados no portal "Infobola", a equipe carioca pulou de 21% para 22% de risco de cair de divisão. Ao lado do Vasco, com a mesma porcentagem, estão o Sport e o Bahia.



O Fortaleza, primeira equipe na zona de rebaixamento, aparece com 42% de risco de ser rebaixado. Botafogo, Coritiba e Goiás estão em situação muito delicada. Os dois primeiros tem 99% e o Esmeraldino aparece com 94%.