Marcelo Alves, zagueiro do Vasco Divulgação

Por MH

Publicado 02/02/2021 20:09

Um dos destaques do Madureira no último Campeonato Carioca, o zagueiro Marcelo Alves não demorou para cair nas graças da torcida do Vasco. Suas apresentações seguras e regulares, claro, já chamaram a atenção de outras equipes. O presidente do Tricolor Suburbano, Elias Duba, destacou que ainda pretende conversar com Jorge Salgado para tentar manter o jogador na Colina.

"Temos propostas, mas o Vasco já pediu pra conversar. Vamos aguardar. Tem tempo ainda", afirmou Duba, em contato com o canal Detetives Vascaínos. Além de Marcelo Alves, o atacante Igor Catatau é outro que pertence ao Madureira, mas esse tem a sua permanência em São Januário indefinida.