Publicado 04/02/2021 10:50

Rio - O Vasco obteve uma "ajudinha" de um rival nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Por conta da vitória do Fluminense sobre o Bahia, na última quarta-feira, o Cruzmaltino viu seu risco de rebaixamento diminuir de 22% para 19%. As informações são do portal "Infobola", do matemático Tristão Garcia.

Com Botafogo, Coritiba. O Goiás está em uma situação muito difícil. Com isso, Vasco, Sport, Bahia e Fortaleza basicamente lutam para não terminar o Campeonato Brasileiro na 17ª. O Sport é a equipe que tem mais risco de ser rebaixada entre esses clubes. No momento, os pernambucanos têm 34% de possibilidades de jogar a Série B na próxima temporada.



Bahia e Fortaleza aparecem com 32% de risco de rebaixamento. Entre os virtuais rebaixados, Botafogo e Coritiba aparecem com 99%. O Goiás, que ainda tem uma situação muito difícil, tem 83% de risco de cair para a Série B.