Publicado 04/02/2021 16:18

Rio - O zagueiro do Vasco, Ricardo Graça, de 23 anos, é mais um atleta do clube carioca a confiar no trabalho de Luxemburgo. O defensor fez muitos elogios ao treinador e falou sobre com o grupo recebeu a notícia do retorno do comandante.

"Luxa dispensa comentários, me ajudou bastante quando chegou, continua me ajudando bastante. Foi um dos melhores senão o melhor que já trabalhei. A volta dele é boa porque nós o conhecemos, fizemos campanha boa com ele em 2019, conseguimos ir para a Sul-Americana. Espero que a gente consiga aproveitar a volta dele e fazer uma campanha melhor do que em 2019 quem sabe", afirmou.

O jovem também teceu muitos comentários elogiosos ao atacante Germán Cano. Artilheiro do Vasco na temporada, o argentino vem sendo considerado um dos melhores da posição no futebol brasileiro.



O Cano é um excelente atacante, já falei para conhecidos e até para ele mesmo. Nunca vi um cara com um poder de finalização para fazer o gol. Às vezes ele não precisa de nenhuma bola, ele mesmo cria a situação. Contra o Fluminense foi assim, o cara chutou, ele se jogou na frente e fez o gol. É um dos melhores atacantes do Brasil. De aproveitamento de finalização, para mim, é o melhor. É um cara chato, de muita movimentação, está sempre procurando espaço. Quando ele encontra, ele faz o gol. Admiro muito apesar de não ser da minha posição, eu o gosto muito dele.