Tiago Reis comemora gol Jorge Rodrigues/Eleven/Estadão Conteúdo

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 18:58

Campinas - A Ponte Preta está em busca de reforços para a disputa do Campeonato Paulista. Segundo o site "GE", um dos nomes que interessam à Macaca é o do atacante Tiago Reis, do Vasco.

Publicidade

Até o momento, o clube paulista não fez nenhuma proposta oficial. Fato é que o atacante está na lista de nomes que agradam à diretoria e a expectativa é que as conversas avancem nos próximos dias. O jogador se enquadra no perfil jovem pretendido pela comissão técnica.

Tiago, de 21 anos, teve início promissor nos profissionais do Vasco em 2019, mas caiu de rendimento nesta temporada e perdeu espaço. Seu contrato com o Cruzmaltino vai até o fim de 2022.