Gabriel Pec ganha a vaga do xodó Talles Magno contra o Flamengo Divulgação/Vasco

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 20:43

Rio - Vanderlei Luxemburgo confirmou a escalação do Vasco com uma novidade para enfrentar o Flamengo, nesta-quinta, às 21h, no Maracanã. Em evolução, Gabriel Pec foi confirmado no lugar de Talles Magno, que ainda não conseguiu repetir o nível das atuações de 2019. Expulso no empate com o Bahia, o capitão Leandro Castan será substituído por Ricardo Graça.

Há 16 clássicos sem vencer o maior rival, o Cruzmaltino eleva o peso do confronto, considerado um campeonato à parte na Colina. Em 15º lugar, com 37 pontos, o Vasco está dois acima da zona de rebaixamento e precisa vencer para fugir da zona da confusão. Na vice-liderança do Brasileiro, com 61 pontos, o Flamengo mira o Inter, líder, com 65.

Publicidade

O Vasco está confirmado com a seguinte formação: Fernando Miguel, Léo Matos, Marcelo Alves, Ricardo Graça e Henrique; Bruno Gomes, Leonardo Gil e Benítez; Yago Pikachu, Gabriel Pec e Cano.