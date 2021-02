Vasco luta contra o rebaixamento Divulgação

Publicado 07/02/2021 09:00 | Atualizado 07/02/2021 13:37

Rio - O Vasco está de volta a zona de rebaixamento. Bahia e Goiás se enfrentaram em Salvador e ficaram no empate por 3 a 3. Com o resultado, o Tricolor chegou aos 37 pontos, mesma pontuação do Cruzmaltino, mas agora está na frente por ter uma vitória a mais que o clube carioca.

O resultado, no entanto, não foi tão ruim assim para o Vasco, porque as duas equipes são adversárias diretas do Cruzmaltino no Campeonato Brasileiro. A equipe carioca encara o Fortaleza na próxima quarta-feira, no Castelão. Um empate já será o suficiente para tirar os cruzmaltinos novamente da zona da degola.



Além da equipe cearense, o Vasco ainda vai enfrentar o Internacional, o Corinthians e fecha o Brasileirão enfrentando o Goiás, em São Januário.