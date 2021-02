Benítez sofreu uma dura entrada de Gregore, que, ao contrário de Castan, não foi expulso Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 07/02/2021 10:19 | Atualizado 07/02/2021 10:19

Rio - Apesar do reconhecimento formal por parte da CBF no erro da arbitragem no empate do Vasco por 0 x 0 com o Bahia, o clube carioca quer mais. O time indentificou ações consideradas suspeitas por parte do auxiliar do VAR, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, e vai pedir que ele não trabalhe mais em jogos que o Cruzmaltino estiver em campo. As informações são do portal "uol esporte".

O Vasco se reunirá com a CBF na próxima semana para tratar dos seguintes lances: a não expulsão de Gregore em falta sobre Benítez e o possível pênalti em Léo Matos, além disso, o time carioca aponta que os seguintes lances em que Guarizo estava na posição de árbitro de vídeo e deixaram a diretoria com ressalvas.

Publicidade

Pênalti que dividiu opiniões a favor do Sport (adversário direto na luta contra o rebaixamento) na vitória sobre o Botafogo na última sexta.



- Gol anulado de Ribamar sobre o Athletico-PR, no primeiro turno, quando o profissional apontou falta de Bruno Gomes bem no início da jogada.



- Gol de Germán Cano anulado no clássico contra o Flamengo no primeiro turno.

O Vasco enviou na última semana um requerimento a CBF reclamando sobre a atuação da arbitragem na partida contra o tricolor baiano, e a entidade respondeu admitindo a falta de critério por parte dos profissionais da partida. Além disso, aceitou a sugestão de reunião entre a diretoria cruzmaltina e a Comissão Nacional de Arbitragem, bem como dar acesso às imagens e áudios daquele jogo.