Luxemburgo Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 08/02/2021 16:06

Rio - Sem chances no elenco profissional, o atacante Kaio Magno, irmão de Talles Magno, foi emprestado pelo Cruzmaltino ao Botafogo-SP. O time de Ribeirão Preto terá o atleta de 21 anos até o final de 2021. Rebaixado na série B nesta temporada, o clube paulista jogará a terceira divisão do Brasileirão, mas disputa a elite do futebol paulista no próximo mês.

A informação foi divulgada pelo canal 'Atenção, Vascaínos!', no Youtube. No Instagram, o atacante publicou uma foto dentro de um carro, na estrada, com a legenda "Em busca de novas realizações". No time profissional do Vasco, Kaio Magno tem apenas duas aparições, sem gols, em clássicos contra o Botafogo e Fluminense, no Campeonato Carioca de 2019.