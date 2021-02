Martín Benítez Rafael Ribeiro/Vasco

Rio - Após uma longa novela nos últimos dias de 2020, o Vasco conseguiu renovar por mais seis meses o empréstimo com o meia argentino Martín Benítez. Porém, o futuro do jogador, de 26 anos, após o meio de 2021 é indefinido. Em entrevista ao canal do YouTube "Atenção, Vascaíno", o presidente Jorge Salgado afirmou que tem o desejo de mantê-lo, mas a situação financeira do clube carioca é bem delicada.

"Jogador de qualidade e que a torcida gosta também. Não posso afirmar nada hoje, estamos em fevereiro, e o contrato dele termina no meio do ano. Se eu tiver recursos, o Benítez no Vasco. Se ele não ficar no Vasco, é contra a minha vontade. Agora eu não posso prejudicar o clube para contratar um jogador", afirmou.

Durante as negociações com o Vasco no fim do ano passado, o Independiente sinalizava que queria receber quatro milhões de dólares (cerca de R$ 21,51 milhões) para acertar a transferência do jogador. Ainda não é possível prever se os números serão os mesmos no meio do ano.



"Se eu tiver as condições naquele momento próximo ao término do contrato, eu contrato o Benítez tranquilamente. Se eu não tiver, paciência. Vida que segue. Primeiro vamos colocar a casa em ordem e depois pensar em contratação. Como vou contratar um jogador se eu não consigo pagar os salários dos outros. É contra os meus princípios. Eu poderia jogar pra galera, mas não vou fazer isso. Uma boa parte da dívida veio de decisões erradas. Sempre colocamos as prioridades de maneira errada. Em vez de estar consertando a casa, estava sempre alavancado e sem dinheiro para pagar", explicou.