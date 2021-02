Wendel MARCELO SADIO/VASCO

Publicado 09/02/2021

Rio - A situação financeira do Vasco não é a das melhores, e segundo informações do portal "Esporte News Mundo", o clube terá que pagar quase R$ 15 milhões ao ex-jogador Wendel. Ele teve sentença de homologação de condenação proferida na manhã desta terça-feira pela juíza Astrid Silva Britto, da 68ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região (TRT-1).

Wendel defendeu a camisa do Vasco durantes os anos de 2012 e 2013. Foi em 2014 que ele entrou com um processo pedindo rescisão indireta por atrasos salariais, e conseguiu. De acordo com o site, o caso chegou a parar no Tribunal Superior do Trabalho (TST), em Brasília, e não cabe mais recurso contra a condenação.



A primeira condenação, em 2015, o valor a ser pago pelo Cruzmaltino era de R$ 1,5 milhões. Com os recursos de ambas as partes, atualizações de juros e correção monetária, o valor final, atualmente, chega quase em R$ 15 milhões, o que é quase dez vezes maior.

