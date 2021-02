Luxa: missão é fugir do Z-4 Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 20:52

Rio - O Vasco ainda luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro de 2020, mas a diretoria do clube já começa a pensar na próxima temporada. De acordo com o portal 'Esporte News Mundo', o Cruzmaltino analisa a situação do volante Miguel Figueira, de 20 anos, do Goiás. O staff do atleta já sinalizou positivamente para o clube o carioca, que atualmente é o 17° colocado no Brasileirão, com 37 pontos.

Publicidade

Miguel Figueira tem contrato com o Esmeraldino até o final de 2022, mas com a queda iminente do clube para a segunda divisão, um empréstimo pode ser facilitado. Ainda segundo o portal, o departamento de futebol do Vasco vê no volante um bom potencial técnico, podendo desempenhar várias funções no meio-campo. Nesta temporada pelo Goiás, Miguel realizou 29 partidas, 14 como titular e marcou três gols.