Rio - Com dificuldades financeiras, o presidente do Vasco, Jorge Salgado, afirmou que o elenco cruzmaltino para a próxima temporada não terá a contratação de jogadores de renome. Uma solução para o clube carioca poderá ser a mesma que o Cruzmaltino teve nessa temporada: olhar o mercado sul-americano.

De acordo com o portal argentino "Diálogo Deportivo", o Vasco teria interesse na contratação do goleiro equatoriano Alexander Domínguez para próxima temporada. O jogador, tem 33 anos, e atua pelo Vélez Sarsfield, da Argentina.



Revelado pela LDU, o experiente goleiro também defendeu o Monterrey, do México, antes de acertar com o clube argentino em 2018. No futebol portenho, o jogador também atuou pelo Colón, em 2017. No momento, Domínguez vem sendo reserva do Veléz e atuou apenas duas vezes na atual temporada.

Ele foi titular da seleção do Equador na Copa do Mundo de 2014, disputada no Brasil.