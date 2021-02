Flamengo e Vasco duelam pela 34 rodada do Campeonato Brasileiro. Vanderlei Luxemburgo Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 21:17 | Atualizado 10/02/2021 21:23

FERNANDO MIGUEL: Sem reação, demorou a pular na finalização de Igor Torres, mas não cometeu falhas clamorosas em nenhum dos três gols. NOTA 4,5

YAGO PIKACHU: De volta à lateral direita, foi uma opção isolada pela direita. Levou perigo numa finalização. NOTA 5

CAYO TENÓRIO: Não melhorou o poder de marcação e sofreu com os avanços do ataque do Fortaleza pela direita. NOTA 3

MARCELO ALVES: Exposto, tentou corrigir o buraco à frente da defesa, o que aumentou os problemas de marcação ao longo do jogo. NOTA 3

LEANDRO CASTAN: Foi outro que pagou o preço pela desorganização no meio de campo. Teve dificuldade para acertar o posicionamento devido à ineficaz proteção a defesa. NOTA 4

HENRIQUE: Com dificuldade na marcação de Luiz Henrique, pouco avançou e foi menos uma alternativa de criação pela esquerda. NOTA 4

BRUNO GOMES: Sobrecarregado, não deu conta do trabalho. Pressionado, teve dificuldade na saída de bola. NOTA 4

ANDREY: Ajudou a diminuir o buraco no meio de campo e melhorou o passe na saída de bola. NOTA 5

CAIO LOPES: Novidade na escalação, não encontrou um lugar confortável no meio de campo. Pouco combativo na marcação e lento na transição, não funcionou. NOTA 3

TALLES MAGNO: Com boas arrancadas, tentou explorar a velocidade para furar o sólido bloqueio defensivo do Fortaleza. NOTA 5

JUNINHO: Aposta para melhorar a mobilidade no meio de campo, ficou estático na direita e facilitou a marcação do Leão do Pici. NOTA 3

CARLINHOS: Acertou uma bola na trave no primeiro minuto de jogo, mas, sem posição fixa, ficou perdido entre o meio e o ataque. NOTA 4

BENÍTEZ: Maestro cruzmaltino, não conseguiu reger o desorganizado e pouco combativo meio de campo. Bem marcado, teve dificuldade para municiar o ataque. NOTA 5

YGOR CATATAU: Começou o jogo no lugar de Cano, mas foi prejudicado pela 'solidão' na frente e não conseguiu levar vantagem na disputa com Quintero e Paulão. NOTA 4

CANO: Recuperado de uma indisposição estomacal, começou o jogo no banco. Melhorou a presença de área ao entrar, como sinalizou o gol anulado. NOTA 5

VANDERLEI LUXEMBURGO: A desorganização do meio de campo foi decisiva na derrota para o Fortaleza. As cinco novidades de Luxa não surtiram efeito e, em momento algum, o Vasco mostrou poder de reação. NOTA 3