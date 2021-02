Leandro Castan lamentou o péssimo momento do Vasco, resultado da falhas gestões no passado, opina o capitão Luciano Belford/Agência O Dia

Fortaleza - A derrota por 3 a 0 sofrida para o Fortaleza, nesta quarta-feira, na Arena Castelão, aumentou o drama do Vasco na luta contra o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. No Z-4, em 17º lugar, com 37 pontos, o Cruzmaltino viu concorrentes diretos como Sport e o próprio time cearense abrirem quatro pontos de vantagem. A péssima exibição no Ceará ligou o sinal de alerta e Leandro Castan não escondeu a frustração pela decepcionante atuação.

"O sentimento é de muita vergonha. Nunca passei por um momento desse na minha vida. Fica o sentimento de vergonha. Vestir uma camisa tão grande, de tanta tradição e em um momento como este é muito complicado. Mas temos que colocar a cara, pagando por tudo de errado que fizeram com o clube nos últimos anos e estamos aqui para dar o máximo", desabafou o capitão do Vasco.



Há quatro rodadas sem vencer, o Vasco não terá uma missão fácil na próxima rodada do Brasileiro. No domingo, às 16h, receberá em São Januário o líder Internacional, com 66 pontos, mordido pela derrota para o Sport, em Porto Alegre, e ameaçado pelo Flamengo, segundo colocado, com um ponto a menos.