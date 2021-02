Após a desastrosa atuação na derrota para o Fortaleza, Vanderlei Luxemburgo projeta mudanças contra o Inter Rafael Ribeiro/Vasco

Por MARCELO BERTOLDO

Publicado 11/02/2021 15:20 | Atualizado 11/02/2021 15:22

Rio - Há quatro rodadas sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Vasco aumentou para 50% a probabilidade de queda para a Série B. Com o Cruzmaltino estacionado no 17º lugar, com 37 pontos, Vanderlei Luxemburgo mais mudanças para enfrentar o líder Internacional, domingo, às 16h, em São Januário. Após a suspensão cumprida na vexatória derrota por 3 a0 para o Fortaleza, concorrente direto na luta contra o Z-4, Léo Matos e Leonardo Gil estão à disposição, mas as intervenções não devem parar por aí.

Marcelo Alves, outro destaque negativo na derrota no Castelão, recebeu o terceiro cartão amarelo e será substituído por Ricardo Graça. Com a volta de Léo Matos, Yago Pikachu poderá voltar a formar o trio ofensivo ao lado de Talles Magno e Cano, que iniciaram o jogo em Fortaleza como opção no banco de reservas.

Barrado há dois jogos, o xodó deve ganhar mais uma chance no domingo no lugar de um dos jogadores de meio de campo. Já o atacante argentino, vítima de uma indisposição estomacal, ficou dois dias sem treinar e, por precaução, entrou no segundo tempo no lugar de Ygor Catatau.

A desorganização no meio contra o Fortaleza foi decisiva para a derrota para o Vasco. Sobrecarregado, Bruno Gomes não deu conta do recado, enquanto Caio Lopes, Juninho e Carlinhos, além de pouco combativos, fracassaram na tentativa de levar a equipe à frente.

A tendência é que o Vasco entre em campo com a seguinte formação: Fernando Miguel, Léo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castan e Henrique; Bruno Gomes, Leonardo Gil (Andrey) e Benítez; Yago Pikachu, Talles Magno e Cano.