Publicado 12/02/2021 11:02

Rio - Em situação delicada no Campeonato Brasileiro, o Vasco busca soluções fora das quatro linhas para fazer com que dentro de campo a equipe carioca consiga se superar nas últimas três partidas e evite o rebaixamento para a Série B. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o presidente do clube carioca, Jorge Salgado realizou uma reunião na última quinta-feira com a cúpula do Cruzmaltino para traça um plano emergencial contra a queda para a Segundona.

Salgado esteve em Fortaleza e acompanhou a derrota no Castelão. Ao desembarcar no Rio na tarde da última quinta-feira, o presidente seguiu direto para São Januário. Ele retornou para a capital fluminense, antes da delegação. De acordo com o site, os principais nomes do clube se reuniram para lançar uma espécie de “Plano de 15 dias” para intensificar ações com o objetivo de salvar o Vasco do quarto rebaixamento.



Além do presidente do Vasco, estiveram presentes no encontro o CEO Luiz Mello, o VP Geral, Carlos Roberto Osório; o VP de Finanças, Adriano Mendes; e o VP de Relações Públicas, Maurício Corrêa. O VP de Marketing, Vitor Roma, participou por videoconferência, assim como o diretor-executivo de futebol, Alexandre Pássaro, que estava em Fortaleza.

Nesta sexta-feira, haverá uma nova reunião, desta vez com a presença de Alexandre Pássaro. Após o encontro, Jorge Salgado, Carlos Roberto Osório e Alexandre Pássaro vão se reunir com o elenco no CT, antes do treino, para anunciar as ações.

Com 37 pontos, o Vasco está na zona de rebaixamento do Brasileiro. De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, expostos no portal "Infobola", o Cruzmaltino tem 50% de risco de jogar a Série B no ano que vem.